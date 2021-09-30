БРСМ объявил сбор денежных средств для семьи погибшего офицера КГБ

БРСМ объявил сбор денежных средств для благотворительной помощи и поддержке семьи погибшего офицера КГБ. Об этом сообщили на ОНТ.

Сотрудник спецподразделения «Альфа» Дмитрий погиб 28 сентября при исполнении служебных обязанностей во время проведения мероприятий, направленных на борьбу с терроризмом.

У мужчины остались жена и 4-летняя дочь.

Информация! Реквизиты благотворительного счета: Общественное объединение «Белорусский республиканский союз молодежи», УНП 102275857 BY96 AKBB 3135 0000 0028 1510 0000, ЦБУ 510 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Минск, БИК AKBBBY2X