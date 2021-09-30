БРСМ объявил сбор денежных средств для семьи погибшего офицера КГБ
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БРСМ объявил сбор денежных средств для благотворительной помощи и поддержке семьи погибшего офицера КГБ. Об этом сообщили на ОНТ.
Сотрудник спецподразделения «Альфа» Дмитрий погиб 28 сентября при исполнении служебных обязанностей во время проведения мероприятий, направленных на борьбу с терроризмом.
У мужчины остались жена и 4-летняя дочь.
Информация! Реквизиты благотворительного счета: Общественное объединение «Белорусский республиканский союз молодежи», УНП 102275857 BY96 AKBB 3135 0000 0028 1510 0000, ЦБУ 510 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Минск, БИК AKBBBY2X
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