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Общество

БРСМ объявил сбор денежных средств для семьи погибшего офицера КГБ

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БРСМ объявил сбор денежных средств для семьи погибшего офицера КГБ

БРСМ объявил сбор денежных средств для благотворительной помощи и поддержке семьи погибшего офицера КГБ. Об этом сообщили на ОНТ.

Сотрудник спецподразделения «Альфа» Дмитрий погиб 28 сентября при исполнении служебных обязанностей во время проведения мероприятий, направленных на борьбу с терроризмом.

У мужчины остались жена и 4-летняя дочь.

Информация! Реквизиты благотворительного счета: Общественное объединение «Белорусский республиканский союз молодежи», УНП 102275857 BY96 AKBB 3135 0000 0028 1510 0000, ЦБУ 510 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Минск, БИК AKBBBY2X
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