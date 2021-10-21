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БРСМ Ленинского района принимает заявки на конкурс «Тебе пою, Бобруйск»

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БРСМ Ленинского района принимает заявки на конкурс «Тебе пою, Бобруйск»

Для участия в конкурсе необходимо предоставить заявку и качественный видеоролик с исполнением музыкального номера до 22 ноября. Об этом представители Ленинского ОО «БРСМ» сообщили на официальной странице «Вконтакте».

Каждая работа должна быть подписана именем и фамилией участника, а также названием трека-песни. Еще одним важным условием для участия в конкурсе – возраст от 14 до 31 года.

Прием заявок: тел./тел факс 76-58-90/71-73-45 E-mail: leninski.rk@tut.by

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