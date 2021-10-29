БРСМ дарит детям радость

В четверг, 28 октября, Ленинский районный комитет общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» совместно с обществом с ограниченной ответственностью «Казачий конноспортивный клуб «Есаул» провел благотворительное мероприятие «Подари ребенку радость».

На базе клуба, размещенного на территории Бобруйской крепости, прошло показательное выступление «Есаула». Ребята из Бобруйской государственной специальной общеобразовательной школы-интерната для детей с нарушением слуха увидели джигитовку и различные конноспортивные трюки. Кроме того, были представлены интересные номера творческого коллектива медицинского колледжа – «Серебряные искры».

– Наша активистка – учащаяся медицинского колледжа проявила эту инициативу. Мы, конечно же, не могли не поддержать ее, – рассказал Артем ШЕВКУНОВ, первый секретарь Ленинского районного комитета ОО «БРСМ».