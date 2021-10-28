БРПО предложила школьникам поучаствовать на каникулах в онлайн-проекте «Бинго»

Белорусская республиканская пионерская организация приглашает школьников на каникулах к участию в онлайн-проекте "Бинго", сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель Центрального совета БРПО Александра Гончарова.

"Осенние каникулы совпадают с пиком сезонных заболеваний. Белорусская республиканская пионерская организация рекомендует школьникам отказаться от посещения мест массового скопления людей, например торговых центров и выставочных залов. Вместо этого предлагаем присоединиться к новому онлайн-проекту, который поможет безопасно, активно и увлекательно провести каникулы", - рассказала Александра Гончарова.

По ее словам, онлайн-проект "Бинго!" - уникальная полностью автоматизированная при помощи чат-бота игра. "Начиная с понедельника и по субботу включительно, бот будет присылать участникам проекта индивидуальные задания: это и творческие соревнования, и логические головоломки, и, конечно же, задания для всей семьи. Только те ребята, которые выполнят испытания все 6 дней, смогут получить иллюстрацию-заготовку, используя которую, участник должен ярко и красочно оформить фотоотчет о своих "бинго-каникулах". Конкурсант, первый поделившийся итоговым постом на личной странице с хештегами #БИНГО #БРПО, станет победителем и обладателем приятных подарков от организаторов проекта", - отметила председатель ЦС БРПО.

Александра Гончарова подчеркнула: стать претендентом на победу просто. "Достаточно подписаться на сообщество "БРПО - территория детства" в соцсети "ВКонтакте", в понедельник найти пост с кодовым словом, написать его боту и получить первое задание", - добавила она.