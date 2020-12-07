БРПО открывает регистрацию на первый бесплатный образовательный курс для ребят 12-17 лет

Белорусская республиканская пионерская организация открывает сегодня регистрацию на проект ProMedia, сообщила председатель Центрального совета БРПО Александра Гончарова.

"ProMedia - это первый бесплатный образовательный курс для ребят 12-17 лет, который поможет развить навыки по журналистике, монтажу, съемке, ведению и продвижению соцсетей. Всего курс предполагает 12 образовательных блоков по четырем направлениям: информационная культура и безопасность, личный блог, фото/видеоконтент, продвижение. Для участия в проекте необходимо зарегистрироваться в Google-классе", - рассказала Александра Гончарова.

Проект стартует 1 января 2021 года и продлится до 1 января 2022 года. "Лучшие участники станут обладателями одного из подарков от БРПО: участие в смене НДЦ "Зубренок", экшн-камера GoPro, полугодовые курсы по подготовке к ЦТ по одному из предметов", - отметила председатель ЦС БРПО.

Организует проект Белорусская республиканская пионерская организация. Его партнеры - Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка, школа "Юный блогер", ресурсный центр "Ступени" города Борисова.