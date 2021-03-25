БРПО 29 марта даст старт онлайн-проекту “Битва умов”

Белорусская республиканская пионерская организация 29 марта даст старт онлайн-проекту "Битва умов". Такая информация размещена на сайте объединения.

Принять участие в игре смогут все подписчики сообщества "БРПО - территория детства" в "ВКонтакте". В качестве главного инструмента будут использованы истории "ВКонтакте", где ежедневно будет публиковаться логическое задание. Ответив правильно, участник получит заветные баллы, которые и принесут победу самому эрудированному. С понедельника по субботу пионеров ожидают такие задачи, как перестановки, арифметические ребусы, поиск различий и другое.

Будут спрятаны два секретных кода, каждый из которых принесет участнику, нашедшему его, дополнительные баллы.

Победители проекта получат призы от организаторов.