БронЯ брОни рознь!

В наше войноопасное время слова «бронированные», «бронированная», «бронированный» то и дело звучат с экранов телевизоров. Знакомя со сводками Минобороны РФ, товарищ генерал-лейтенант ежедневно четко докладывает об «уничтоженных бронИрованных машинах». Вслед за генералом, будто по его приказу, но не по уставу русского языка, на все лады повторяют просто ведущие и самые ведущие ведущие на российских теле- и радиоканалах: «бронИрованных машин», «бронИрованный кулак», «бронИрованная капсула». Не раз доводилось слышать неправильно поставленное ударение в таких уважаемых зрителями программах, как «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым», «60 минут», «Время покажет», и других. Не заглядывая в словари, тиражируют небрежность в использовании этой лексической единицы и на белорусских телеканалах. Например, «…бронИрованные машины» в «Тайных пружинах политики» 7 мая 2022 года, «…бронИрованными авто» в «Панораме» 22 декабря 2022 года.

А речь ведь идет о броне – прочной, как правило, из стали, защитной оболочке боевых машин и укреплений. Помните, в советской песне: «Броня крепка, и танки наши быстры…» От существительного «броня» с таким значением и произведены прилагательные «бронирОванная», «бронирОванный» и им подобные. И правильное употребление этих слов зафиксировано в произведениях известных поэтов. Вот, например, у Владимира Маяковского:

Послало

50 стран

гонцов

из рабочей гущи,

войны

бронирОванный таран

обернуть

на хозяев воюющих.

А вот у Самуила Маршака:

Проходит поезд бронирОванный

Глубокой ночью без огней.

Сидит в вагоне, как прикованный,

Злодей, боящийся людей.

Что же вносит сумятицу в нормативное использование слова из арсенала военной лексики? Слово «более гражданское» – «бронь» или «брОня», означа­ющее заказ, закрепление чего-либо, право на освобождение от чего-либо: «бронИрование мест», «забронИрованный билет», «бронь на службу в армии». К сожалению, на смешение похоже звучащих, но разных по смыслу понятий повлияло их неправильное употребление и в поэтических произведениях, например, Дмитрием Кедриным:

Пруд окован крепкой бронью,

И уходят от воды

Вправо – крестики вороньи,

Влево – заячьи следы.

Нам следует запомнить, что «броня» и «бронь» – отнюдь не синонимы, но паронимы, то есть близкие по звучанию, но разные по значению слова. Поэтому «машина бронирОванная», а «билеты бронИруются».

Александр Казак.

Иллюстрации из открытых

источников интернета