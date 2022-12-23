Бронирование свадебных дат на 2023 год стартует 3 января
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С 3 января 2023 года отдел ЗАГСа Бобруйского горисполкома начинает бронирование дат на регистрацию заключения брака на 2023 год.
Выбрать и забронировать дату и время регистрации брака можно:
- Онлайн по интернету (круглосуточно): bobruisk.zags.by
- По телефону 73-48-29, 73-48-30 (вторник, среда, пятница с 8.00 до 13.00, четверг с 14.00 до 20.00,)
- При личном обращении в отдел загса, ул.Социалистическая, 94, кабинет № 1 (согласно графику приёма граждан)
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