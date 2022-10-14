Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

В стране и мире

Британцев призывают сократить потребление электроэнергии «где это возможно»

0 0

Британцев призывают сократить потребление электроэнергии «где это возможно»

Британский энергетический регулятор Ofgem организовывает информкампанию, в рамках которой призывает потребителей Великобритании экономить электроэнергию "где это возможно" на фоне опасений ее отключения зимой. Об этом пишет газета The Guardian.

В Ofgem указывают, что сокращение потребления энергии было бы не только самым прямым способом снижения счетов британцев, но и помогло бы обеспечить надежность поставок, поспособствовало бы отказу от углеводородов и сэкономило бы средства для государства.

В рамках кампании Ofgem хочет охватить как можно большее число домохозяйств. Среди мер экономии: включение отопления только при необходимости, выключение света при выходе из комнаты, переключение устройств и гаджетов в режим ожидания.

Между тем правительство Лиз Трасс на прошлой неделе заблокировало планы по проведению государственной информационной кампании с целью побуждения людей сократить потребление энергии. Премьер-министр заявила, что это будет похоже на действия "государства-няньки".

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagramTikTok и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
vk.com
vk.com
vk.com
vk.com
vk.com
vk.com
© 2014-2022 Bobrlife Настоящий ресурс может содержать материалы 18+. Перепечатка материалов bobrlife.by возможна только с письменного разрешения редакции!
Translate »