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Британцы занимают очередь для прощания с королевой Елизаветой II

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Британцы занимают очередь для прощания с королевой Елизаветой II

Жители Великобритании уже становятся в очередь для прощания с королевой Елизаветой II, пишут РИА Новости.

Несмотря на то, что церемония прощания в Лондоне начнется только в среду, 14 сентября, люди уже прибывают к месту прощания. Сообщается, что еще вчера первой приехала жительница лондонского пригорода.

По информации британских властей, гроб с телом умершей королевы сегодня отправится из Эдинбурга в Лондон. Церемония прощания будет проходить в Вестминстерском дворце с вечера среды до утра понедельника, 19 сентября.

Королева Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет, она взошла на престол в феврале 1952 года.

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