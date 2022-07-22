Брендовый праздник-соревнование рыболовов пройдет в Могилевском районе

Рыболовные соревнования «Зарестянские пескарики» пройдут на водохранилище в деревне Зарестье 23 июля. Организатор – крестьянско-фермерское хозяйство «В гостях у сказки» при поддержке Сухаревского сельисполкома.

В программе: спиннинговые рыболовные соревнования – охота на хищника (необходима предварительная регистрация), спортивные конкурсы, а также конкурсная программа в нескольких номинациях («Самый большой улов», «Самая большая рыба», «Рыбацкие байки»). Всех победителей ждут награды. На площадке «Зарестянская уха» для гостей будет предложено угощение – уха и копченая рыба, приготовленные особым способом из улова участников соревнований.

К слову, брендовые праздники районного и даже деревенского масштаба получают развитие в Могилевской области. В том же Могилевском районе в агрогородке Восход проходит чайный фестиваль «Гарбата па-сваякоўскі». А в агрогородке Белыничского района впервые в этом году провели праздник березового сока «Живой родник Техтинских берез». Многие праздники с годами собирают гостей и участников из других стран. Так, областной музыкальный фестиваль «Большая бард-рыбалка» запланирован с 29 по 31 июля, а фестиваль средневековой культуры «Рыцарский фест - 2022» пройдет в Мстиславле 6-7 августа.

СБ