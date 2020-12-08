Брейк-данс, серфинг, скалолазание и скейтбординг официально включены в программу Олимпийских игр

Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета 7 декабря одобрил включение брейк-данса, серфинга, скалолазания и скейтбординга в олимпийскую программу Олимпийских игр 2024 года. Соревнование пройдут в Париже.

В то же время МОК сократил количество дисциплин, в которых в Париже будут разыграны медали, с 339 до 329. Кроме того, из программы Игр исключили спортивную ходьбу на 50 км. Эта дисциплина была единственной, в которой участвовали только мужчины, а ее исключение позволило достичь паритета в составе участников Олимпиады: женщин и мужчин выступит равное количество.

Квота спортсменов-участников Игр 2024 года была установлена на уровне 10 500 человек, что на 592 человека меньше, чем ожидается на Олимпиаде в Токио в 2021 году.