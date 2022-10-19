Браслеты из отходов и «чистые игры»: Бобруйск приглашает на экофорум

Экологический форум «Человек и творение» пройдет в эти выходные на базе духовно-просветительского центра Бобруйской епархии «Дружба». В первый день участникам предложат посетить выставку с одноименным названием, присоединиться к нетворкингу, в познавательной форме в ходе игры «Монстры-хламонстры» узнать больше о раздельном сборе мусора, посмотреть фильм на тему экологии. Во второй – поучаствовать в проекте «Новая жизнь в обмен на крышечки», в «чистых играх» – помочь прибрать в лесу, высадить новые деревья, а­ также в мастер-классе по созданию браслетов из отходов. ­

­Как уточнили в Бобруйской епархии, в рамках форума также состоятся экологический семинар «Человек и Творение», встречи с экологами и божественная литургия. Принять участие в экофоруме организаторы – отдел по работе с молодежью Бобруйской епархии – приглашают всех желающих, которым уже исполнилось 12 лет. Для этого необходимо заполнить форму регистрации на сайте и отправить заявку до 20 октября включительно. ­