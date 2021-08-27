ОАО "БПС-Сбербанк" изменил название на ОАО "Сбер Банк", сообщили в управлении информации и общественных связей Национального банка.

В соответствии с постановлением правления Нацбанка от 27 августа 2021 года №247 осуществлена госрегистрация изменений и дополнений, внесенных в устав ОАО "БПС-Сбербанк" решением общего собрания акционеров от 2 июня текущего года (протокол №3), в том числе связанных с изменением наименования банка. Теперь новое название банка - ОАО "Сбер Банк".