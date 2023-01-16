Босфор закрыли для прохода судов из-за севшего на мель сухогруза из Украины
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Сухогруз, следовавший из Украины в Стамбул, сел на мель в Босфоре. Пролив пришлось закрыть для движения судов. Это следует из информации Главного управления береговой охраны Турции, передает ТАСС.
В своем Twitter-аккаунте управление пояснило:
"Наши спасательные катера и буксиры оперативно направлены к 142-метровому судну МКК-1, которое село на мель в Умурьери (стамбульский район Сарыер) во время следования из Украины в Стамбул. Пролив Босфор временно закрыт для движения судов".
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