Босфор закрыли для прохода судов из-за севшего на мель сухогруза из Украины

Сухогруз, следовавший из Украины в Стамбул, сел на мель в Босфоре. Пролив пришлось закрыть для движения судов. Это следует из информации Главного управления береговой охраны Турции, передает ТАСС.

В своем Twitter-аккаунте управление пояснило:

"Наши спасательные катера и буксиры оперативно направлены к 142-метровому судну МКК-1, которое село на мель в Умурьери (стамбульский район Сарыер) во время следования из Украины в Стамбул. Пролив Босфор временно закрыт для движения судов".