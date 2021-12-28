Боровик: проект Конституции отвечает запросу белорусского общества

Обновленный проект Конституции отвечает запросу белорусского общества на современном этапе и тем вызовам, которые сегодня перед Беларусью стоят. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал политолог Вадим Боровик.

"Как и обещал глава государства, все белорусы имеют возможность ознакомиться с новым проектом Основного закона. Над ним работали очень серьезно межведомственные специалисты, практики реальной экономики, депутаты, общественники. Очень плотно обсуждалась Конституция на различных площадках. Сейчас - новый этап. Есть достаточно времени для того, чтобы над ней еще поработать, еще какие-то мнения учесть и уже вынести на референдум окончательный проект, - рассказал Вадим Боровик. - Считаю, что новая Конституция, которая должна быть принята в предстоящем году, будет играть роль стабилизирующего фактора в Беларуси с учетом новых современных вызовов, которые мы, к сожалению, встретили в 2020 году и с которыми продолжаем сталкиваться. Она позволит усилить определенные ветви власти, привлечь больше народное представительство к управлению определенными процессами в белорусском обществе. И в целом у нас задача - сохранить суверенитет Беларуси, придать новый импульс экономическому развитию страны и обеспечить стабильность политической и социальной системы".

Политолог отметил, что система госуправления показала свою устойчивость перед вызовами времени. "Сегодня Президент, внося на обсуждение этот проект Конституции, добровольно делится своими полномочиями, но это не идет в ущерб президентскому институту. Просто его еще укрепляет Всебелорусское народное собрание, местные Советы, Национальное собрание. То есть в принципе мы создаем такую сбалансированную систему с сильной ролью Президента, с сильной ролью парламента и ВНС. Но тем не менее роль Президента здесь не нивелируется. Мы остаемся президентской республикой, - подчеркнул он. - То есть, с моей точки зрения, как гражданина Конституция, предложенная на обсуждение народу, отвечает запросу белорусского общества на современном этапе и тем вызовам, которые сегодня перед Беларусью стоят".