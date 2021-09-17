Борьба с туберкулезом остается актуальной. Врач-эпидемиолог рассказывает, почему

Сегодня мы будем говорить об инфекции, которая ушла в тень коронавирусной инфекции, – о туберкулезе, который не менее опасен. Проблема туберкулеза крайне актуальна и заслуживает особого внимания, поскольку требует комплексного подхода с решением целого ряда вопросов социального характера.

Уровень заболеваемости напрямую зависит от условий проживания и труда на производстве, от материального достатка населения, материально-технического состояния организаций здравоохранения, питания, соблюдения каждым здорового образа жизни и так далее. В нашем городе регистрируются случаи заболеваний как среди взрослого населения, так и среди подростков и детей.

Туберкулез – инфекция, которая может поражать практические любые ткани и органы, заболевание может протекать как бессимптомно, так и иметь тяжелое клиническое течение. Около 70% населения Беларуси инфицировано возбудителем туберкулеза. Если сделать пробу Манту, она даст положительную реакцию именно у такого количества обследованных. Но заболевают только доли процента. Почему и что этому способствует? Об этом и поговорим. Начнем с возбудителя туберкулеза – микобактерии. Источником инфекции является больной туберкулезом человек, а в некоторых случаях – пораженный этой болезнью крупный рогатый скот. Больной выделяет туберкулезные палочки во внешнюю среду при кашле, чихании, разговоре со слюной, слизью, мокротой. Заражение туберкулезом здоровых людей происходит при вдыхании воздуха, содержащего капельки слюны и мокроты больного, а также частиц пыли, обсемененных туберкулезной палочкой. Заражение может произойти при употреблении в пищу сырого молока от больных туберкулезом коров и при соприкосновении с вещами больного.

Болезнь эта может развиваться в любом органе – в легких, почках, кишечнике, костях и суставах, мозговых оболочках. Но чаще всего поражаются органы дыхания. Микобактерии туберкулеза разрушают ткани легких, что становится причиной тяжелой степени инвалидности и даже смерти. Заболевание может долгое время протекать скрыто. Если человек не привык обращать внимание на свое недомогание, он может обратиться за медицинской помощью слишком поздно, когда лечение потребует гораздо больше усилий и времени. Больной заразной формой туберкулеза легких, не принимающий лечение, может инфицировать в год от 10 до 15 здоровых людей.

На какие симптомы нужно обратить внимание?

Наиболее частым симптомом туберкулеза легких является кашель, продолжающий более трех недель. Кашель может сопровождаться отделением мокроты, или наблюдается кровохаркание. Кроме этого, могут быть повышенная температура, ночная потливость, отсутствие аппетита, утомляемость, потеря массы тела при обычном питании.

Кто больше всего рискует заболеть?

Это люди, злоупотребляющие алкоголем и наркотиками, больные ВИЧ-инфекцией, заядлые курильщики и побывавшие в местах заключения, люди с ослабленным иммунитетом. Больные туберкулезом подлежат длительному и непрерывному лечению. Его продолжительность колеб лется от нескольких месяцев до года и более, в зависимости от формы болезни, бацилловыделения и устойчивости микобактерии туберкулеза к противотуберкулезным препаратам. Следовательно, крайне важное значение в эффективности лечения имеют ранняя диагностика и своевременно начатое лечение этого заболевания.

Каждый должен знать, что раннее выявление туберкулеза ставит целью его лечение. Что касается профилактики заболевания туберкулезом детей, важной мерой является иммунизация. Многолетний опыт осуществления плановой иммунизации продемонстрировал несомненную эффективность этого метода борьбы с туберкулезом. Вакцинация против этого инфекционного заболевания проводится в роддоме новорожденным на 3-7 день жизни. В последующем детям и подросткам проводится либо классическая всем знакомая проба Манту, либо ее современный аналог – Диаскинтест. С 2012 года в нашей республике перешли от сплошной диагностики с помощью пробы Манту к выборочной – в группах риска. Проба Манту и Диаскинтест – не прививки, а именно тест, проба. Они отражают реакцию организма на жизнедеятельность микобактерии, или туберкулезной палочки Коха, и помогают своевременно предотвращать прогрессирование заболевания, наглядно демонстрируют ответ иммунной системы на возбудителя.

Большую эффективность для профилактики туберкулеза имеет флюорографическое обследование. Для выявления туберкулеза на ранних стадиях взрослым необходимо проходить флюорографическое обследование в поликлинике не реже раза в год (в зависимости от профессии, состояния здоровья и принадлежности к различным группам риска).

Если у вас появились кашель или покашливание с выделением мокроты (возможно, с кровью), быстрая утомляемость и слабость, снижение или отсутствие аппетита, потеря в весе, повышенная потливость (особенно по ночам), незначительное повышение температуры до 37-37,5 градусов – при сохранении хотя бы одного из перечисленных симптомов в течение трех недель необходимо срочно обратиться к терапевту. Туберкулез – это проблема общегосударственная, но заболеть или не заболеть – забота каждого о себе и близких