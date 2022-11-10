Борьба с преступностью – дело жизни

10 ноября отмечается День чествования ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД. Сотрудники, служившие во времена СССР, помнят его как День советской милиции. Для молодого же поколения стражей правопорядка этот день – дань глубокого уважения ветеранам, их службе, знаниям и опыту.

К слову, Бобруйская городская организация ветеранов внутренних дел и внутренних войск насчитывает более 1200 человек. На протяжении десятилетий сотрудники создавали незыблемый фундамент, на котором совершенствует профессиональное мастерство нынешнее поколение стражей порядка. В этом году организация стала лучшей в областном смотре-конкурсе. И сегодня мы расскажем о ее руководителе – полковнике в отставке Николае Ковалеве.

Родился наш герой в 1955 году в деревне Павловичи Кировского района. Он вспоминает, как после окончания начальной школы дальнейшую учебу продолжал в Мышковичах, преодолевая 12 километров пешком.

– Зимой на лыжах добирались. Приходили иногда ко второму-третьему уроку. А в 10-м классе нам в деревне выделили в жилом доме две комнаты для девочек и мальчиков. По размеру они были как спортивные залы. Там стояли кровати. Мы уезжали на неделю и жили там до выходных, – рассказывает Николай Александрович.

После окончания средней школы он поступил в техническое училище №95 химиков. Вскоре попал на учебу на Красноярский шинный завод, где приобрел навыки сбора покрышек. Вернувшись в Бобруйск, пошел работать на шинный комбинат – это было время становления будущего промгиганта. А через пару месяцев его забрали в армию – службу проходил в военно-морском флоте. После этого Николаю в секторе партийного учета предложили должность участкового инспектора. Герой признается, что согласился не сразу, так как были другие планы – он собирался поступать в физкультурный институт. Однако на семейном совете решили, что эта работа может стать своеобразной путевкой в жизнь.

– Так я попал на службу в милицию, в Бобруйский ГОВД. Это был 1976 год. В то время шло переобмундирование личного состава. Я получил новую форму: плащ-пальто. Первым моим участком был район «Фандока». А затем через три месяца я уехал в Чебоксары, где проходил обучение в школе участковых инспекторов. После возвращения меня перенаправили в район улицы Интернациональной, я отвечал за этот участок. Занимался профилактической работой среди подростков, лиц, злоупотребляющих алкоголем, был на вызовах по ­семейно-бытовым скандалам. Удавалось и преступления раскрывать. Однажды мы вышли на группировку несовершеннолетних, которые терроризировали район озера Шаманка – совершали кражи в квартирах, торговых объектах, кафе, – вспоминает полковник в отставке.

Затем судьба забросила его в уголовный розыск. Николай Ковалев побывал и в должности инспектора, и заместителя начальника УГРО. Он рассказывает, что криминогенная обстановка в Бобруйске в конце 1970-х – начале 1980-х была непростая: случалось много краж, грабежей и прочего.

– Сегодня обстановка намного спокойнее, сотрудникам гораздо легче работать: везде система видеонаблюдения, транспортное обеспечение, компьютерная техника. А нашим компьютером была картотечная база – там была вся подноготная правонарушителя и ориентировки на него. И раскрываемость преступлений у нас была хорошая. Мне нравилось бороться с преступностью, восстанавливать справедливость. Когда я с головой окунулся в милицейскую жизнь, понял, что сделал правильный выбор. Решил: раз пришел сюда, должен служить честно, справедливо и порядочно. И сегодня мне не стыдно смотреть людям в глаза, – отмечает ветеран милиции.

Наш герой постоянно повышал профессиональное мастерство. За время работы в правоохранительных органах отучился в Могилевской средней специальной школе транспортной милиции и Высшей школе МВД. Занимал также должности секретаря партийной организации Ленинского РОВД, начальника отделения профилактики и общественной безопасности, заместителя начальника Ленинского РОВД по общественной и специальной милиции, первого заместителя начальника управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией по гг. Бобруйску и Осиповичам.

На заслуженный отдых вышел в 2004 году с должности начальника Кировского РОВД. На пенсии работал в охране ОАО «Белшина», параллельно возглавляя Ленинскую ветеранскую организацию. А около двух лет назад его избрали на должность председателя Бобруйского городского совета ветеранов органов внут­ренних дел и войск.

– Наши уважаемые ветераны активно работают с молодыми сотрудниками, передавая им опыт. Мы оказываем помощь в профилактике и раскрытии преступлений и правонарушений, участвуем в работе добровольных дружин. И конечно же, принимаем непосредственное участие в патриотическом воспитании молодого поколения, – говорит Николай Ковалев.

Что ж, хочется поблагодарить ветеранов за многолетний добросовестный труд и активную жизненную позицию, пожелать крепкого здоровья, успехов во всех делах и начинаниях, мира и спокойствия.

Людмила Любимцева. Фото автора

и из архива Николая Ковалева