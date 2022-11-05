Борьба интеллектов: как в Бобруйске учат техническому творчеству

Виктор Коханов преподает в отделе технического творчества 3D-моделирование, компьютерную графику и робототехнику. Виктор Васильевич отмечает, что это три абсолютно разные направления, хотя тем, кто с компьютером на вы, кажется, что передаваемые знания сильно не отличаются. Педагогу больше нравится 3D-моделирование: «Оно обучает детей мыслить логически, в пространстве, а не просто смастерить и забыть. Начинаем с моделирования на бумаге, делаем модельки из картона, подручных материалов, после изображаем все на компьютере…»

Виктор Васильевич предпочитает обучать детей с 10 лет. Но, забегая вперед, уточним, что в Центре проводят занятия и для малышей с 4 лет. Направление «Начальное техническое моделирование» и есть та подготовительная ступенька в мир высоких технологий, там преподает Анастасия Савельева. Для детей старше преподает техническое моделирование Илья Ларионов. Открывает мир робототехники для семилеток Татьяна Кизатова.

Вернемся в кабинет Виктора Васильевича. Чем помогут в дальнейшем полученные знания в области 3D-моделирования? Он отвечает, что самая популярная профессия в городе – дизайнер рекламы. Да и вообще, техника, программы, моделирование, программирование – это то, чему нужно обучаться. И обучаться постоянно.

– Многие родители считают, что их ребенок, освоив базовые функции телефона, постиг программирование, – акцентирует педагог дополнительного образования. – Но это далеко не так. Сегодня телефон для подростков – больше развлечение, от которого их сложно оторвать. К сожалению, сидя в гаджете, ребята не получают знаний.

Педагог расстраивается, когда, объявив перерыв в занятиях, видит, что многие «залипают» в гаджетах, хотя только что учились за компьютером. Еще Виктор Васильевич рассказал, что всему научился сам, а на изучение программ потребовалось больше 7 лет. Знания достались трудом, к труду, добыванию знаний он и приучает своих воспитанников.

Татьяна Кизатова, начиная преподавать второклашкам робототехнику, рассказывает, что все любят роботов, но удивляются, что прописывать алгоритмы ему надо буквально для каждого действия: «Мы писали алгоритмы мытья рук, и дети не понимали, почему нельзя просто дать команду «помыть руки».

Так в каком возрасте допускать ребенка к компьютеру или телефону? Я думала, что вопрос поставит педагогов в тупик, но ответ у Татьяны Александровны уже был готов:

– Детей надо приучать к компьютеру с раннего детства, но это не то, о чем многие подумают. Я не о мультфильмах и не об играх. Интерфейс, объяснение работы программ – минимальная компьютерная грамотность, необходимая сегодня каждому для комфортной жизни в обществе.

Сейчас дети гоняют по экрану мультяшную панду, задавая ей направления и прописывая алгоритм дальнейших действий, возможно, через год они смогут подключить первого робота. Евгеша уже готов. Так зовут маленького робота, на которого уже устремлены детские глаза: «Вот бы дать ему какую-нибудь команду!» Тут не лишним будет вспомнить о том, что существуют законы робототехники, которые будущим робототехникам стоит знать на зубок. В сущности, три закона робототехники выглядят следующим образом:

– робот не должен наносить какой-либо вред человеческому здоровью, создавать угрозу жизни или своим бездействием допускать аналогичные последствия;

– роботу вменяется в обязательном порядке исполнять приказы, отдаваемые человеком. Единственное исключение – отдаваемый приказ не должен противоречить предыдущему положению;

– роботу вменяется беспокоиться о собственной безопасности в той степени и в том объеме, в которых его действия не опровергают два предыдущих пункта.

Эти правила были сформулированы творческим человеком – Айзеком Азимовым, но они весьма актуальны для реального технического мира.

Не менее интересными знаниями о машинах делятся Виталий Гудков (автомодельный спорт) и Денис Молоховский (судомодельный спорт). Александр Дубина – аксакал технического творчества в городе. Его картингистов знают не только в городе, но и в области, во всей республике. Он бережно относится к воспитанникам и транспортным средствам. Последние три направления существуют уже более 10 лет. Успехи ребят по этим видам спорта частенько мелькают в заметках нашего издания.

Побывав на нескольких занятиях Центра дополнительного образования, можно сказать, что не всегда «дело техники», дело в людях – педагогах и воспитанниках.