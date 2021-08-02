“Большой разговор с Президентом” ждут все белорусы – сенатор

"Большой разговор с Президентом" ждут все белорусы, чтобы из первых уст услышать о повестке дня как внутренней, так и внешней политики страны. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделилась член Совета Республики Екатерина Серафинович.

"9 августа состоится встреча Президента Александра Лукашенко с журналистами, представителями общественности. "Большой разговор" полностью соответствует своему названию: каждая встреча главы государства с журналистским и экспертным сообществом становится событием, ярким и запоминающимся, - сказала сенатор. - И ранее такие встречи Президента проводились в режиме онлайн, слова главы белорусского государства Александра Лукашенко, который на все вопросы отвечает в своем стиле, предметно и открыто, тиражировали через интернет, их цитировали белорусские и зарубежные СМИ".

Екатерина Серафинович считает символичной дату проведения мероприятия - 9 августа. "В этот день в 2020 году состоялись выборы Президента Республики Беларусь. Прошел год. Он был непростым для страны, людей, и теперь есть возможность проанализировать ушедшие в историю факты, дать им непредвзятую оценку и еще раз сказать о стратегии развития государства на перспективу. Нет сомнений, что Президент нашей страны по своему обыкновению даст исчерпывающие компетентные ответы на все вопросы, которые прозвучат, - для главы белорусского государства нет запретных либо неудобных тем. Уверена, этого разговора ждут все белорусы, чтобы из первых уст услышать о повестке дня как внутренней, так и внешней политики, анализе складывающейся обстановки в республике и мире и приоритетах нашего социального государства", - резюмировала сенатор.