“Большой разговор с Президентом” всегда подкупает прямотой и свободой в выборе тем — Силков

"Большой разговор с Президентом" всегда подкупает своей прямотой и свободой в выборе тем. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился главный редактор медиахолдинга УКИП "Редакция газеты "Бабруйскае жыццё" Николай Силков, который 9 августа стал участником встречи главы государства с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества.

"Я не в первый раз присутствую на встречах с участием Президента, - сказал Николай Силков. - Любой его разговор подкупает своей прямотой, открытостью и абсолютной свободой в выборе тем. Все предельно честно и откровенно, без купюр. Общение проходило в живом формате, возможность высказаться и задать вопросы на любую тему была у всех - как у белорусских, так и зарубежных СМИ. Ответы были максимально развернутыми и полными. Президент не ограничивался утверждением или опровержением каких-либо фактов, а пояснял первопричину происходящего, обрисовывал перспективу развития страны и свое видение ситуации с точки зрения интересов белорусского народа".

По словам участника встречи, отдельное внимание Президент уделил роли региональных СМИ в современных реалиях, ведь именно эти игроки информационного поля формируют целостную картину происходящего на местах. "Региональные СМИ работают непосредственно с людьми и доходят до каждого жителя региона, - подчеркнул Николай Силков. - Мы никогда не будем иметь дела с фейками и переходить на личности. Более того, в противовес многочисленным Telegram-каналам мы не скатываемся до уровня домыслов и слухов. Людям необходимо предлагать альтернативу и пути решения, а не вводить в психоз черной повесткой и ложными вбросами. Как сказал Президент, каждый вопрос должен подтверждаться фактами - если они есть, то разговор будет продолжен. В этом и отличие региональной прессы: любой факт, опубликованный в газете, прозвучавший по радио или на телевидении, имеет под собой реальные основания. И каждый житель региона может это проверить".

Кроме того, плюс региональных СМИ - в более тесной работе с органами власти, направленной на решение существующих вопросов и проблем. "Редакции постоянно мониторят огромное количество критических тем, которые касаются каждого жителя, - от ремонта дорог и благоустройства территории до трудоустройства безработных, - добавил редактор медиахолдинга. - Любой человек может связаться со СМИ и назвать свою проблему. Журналисты вместе с органами власти обязательно отреагируют и по возможности оперативно примут решение. Такой подход позволяет региональным СМИ оставаться конкурентоспособными на медиарынке страны и противостоять многочисленным вызовам современности".