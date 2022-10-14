Большой концерт ко дню рождения молодежной общественной организации спасателей

Большой концерт посвященный дню рождения Белорусской молодежной общественной организации спасателей состоялся в ГУО «Средняя школа №35 г.Бобруйска».

Радостный смех, дружеские разговоры и, конечно, немного волнения – все это наполняло и создавало предпраздничную атмосферу. И вот зазвучали фанфары, на сцене показались ведущие, которые объявили о начале праздника. С первым музыкальным подарком выступил спасатель Евгений Товстик. Приближался волнительный момент для многих ребят - вступление в ряды БМООСП. На сцену пригласили начальника Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям Андрея Бабина. Главный спасатель поздравил юных спасателей с праздником и пожелал им успехов и удачи в выбранном пути. Получая удостоверения, ребята не скрывали гордости и радости.

Не для кого не секрет, что 14 октября отмечается не только день рождения БМООСП, но и День матери. Именно им, нашим мамам, посвящался следующий подарок. Самые юные спасатели поздравили мам в трогательной и но по-настоящему искренней стихотворной форме.

Далее спасатели напомнили ребятам про важные правила «пять шагов спасения»: не паникуй, нигде не прячься, убегай з помещения, сообщи взрослым и позвони спасателям по телефону 101 и 112. Вспомнили и про правила эвакуации и знаки, которые помогут сориентироваться в чрезвычайной ситуации.

Завершился праздник ярким подарком от активистов БМООСП - зажигательным флешмобом под всеми любимый гимн Белорусской молодежной общественной организации спасателей.