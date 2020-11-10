Большой диалог. В Бобруйске прошел семинар для идеологической вертикали города

Современное белорусское общество вовлечено в общенациональный диалог. Он поднимает самые разные вопросы – от устройства жизни в границах

города или области до конституционных изменений. Поэтому прямое общение с теми, кто работает в коллективах и транслирует государственную политику, важно. Такая мысль прозвучала еще на старте площадки.

– Да, нам говорят, что часто идеологам на местах не хватает некой фундаментальной основы для их работы, не хватает глобальной национальной идеи,

которая была бы сформулирована учеными, политологами, социологами. На самом деле, после сегодняшнего общения мне показалось, что все у них есть, им немного не хватает технологичности, им немного не хватает поддержки нас – журналистов, особенно современной прессы, которая работает в новых медиа, – отметил председатель Белорусского союза журналистов Андрей КРИВОШЕЕВ.

Он также подчеркнул, что аргументов в пользу государства и белорусской модели, ее динамики и трансформации у идеологов предостаточно. Важно быть в диалоге с людьми и донести само содержание. И это задача номер 1. Работа в этом направлении ведется. И да, много еще предстоит сделать.

– Сегодняшний семинар – это достаточно проработанный вариант работы с нашим идеологическим активом, – подчеркнула заместитель председателя Бобруйского горисполкома Виктория ОМЕЛЮСИК. – Он затрагивает важную часть: работу конкретного специалиста в трудовом коллективе, ведь они являются проводниками государственной идеологии, их основная цель – работать с каждым. Индивидуально или массово – значения не имеет. Главное – чтобы позиция, которая сформировалась в нашем государстве, была донесена правильно и сформировала четкую гражданскую позицию у каждого члена трудового коллектива.

Среди приглашенных спикеров люди, которые знают теорию и применяют на практике свои навыки. «Беларусь в актуальной геополитической картине мира», «Современная медиакоммуникация» и «Выстраивание конструктивного диалога» – это только часть вопросов, которые рассматривались на площадке.

Именно посредством активного обсуждения формируется общая картина о событиях в стране и мире, вырабатываются перспективы для дальнейшей работы на местах.

Приятным поводом встречи стало

подведение итогов конкурса по результатам работы за 2019-й. Среди крупных предприятий на первой строчке разместился «Бобруйскагромаш», второе место у «ФанДОКа», третье – досталось «Красному пищевику». Подобные семинары

взяты за основу и будут практиковаться

в перспективе.