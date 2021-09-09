Большой «Безопасный квест» прошел в Бобруйске

На базе Центра дополнительного образования детей и молодежи Бобруйска прошел необычный квест для школьников «Единый день безопасности». В мероприятии приняли участие спасатели Бобруйска.

Участникам квеста, а это более 200 детей, необходимо было пройти несколько локаций, связанных с безопасностью жизнедеятельности. На площадке «112» пропагандисты Кирилл Аверченко и Евгений Товстик задавали ребятам самые разные вопросы. Спасатели спрашивали у ребят как дозвониться в МЧС, какие номера они знают, что делать в случае пожара, для чего необходим пожарный извещатель, что можно потушить порошковым огнетушителем, как вести себя на водоемах и в лесу. К слову, все ребята старались удивить работников МЧС своими познаниями, за что и были отблагодарены достойными оценками в путевые листы команд.

Также в квесте приняли участие аварийно-газовая служба, страховые компании, ОСВОД, «Красный крест», представители медицины, психологи, ГАИ, Департамент охраны. В завершении мероприятия ребятам показали спец технику, а также вручили заслуженные награды. Гость праздника, Первый заместитель Могилевского городского отдела по ЧС, Вячеслав Башаримов поздравил ребят с безопасным праздником и пожелал, чтобы каникулы у всех завершились без дыма и огня!