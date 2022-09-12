Большой автопробег стартует сегодня в преддверии Дня народного единства

Беларусь готовится отметить самый молодой государственный праздник – День народного единства. Главные торжества – в субботу, 17 сентября. При этом масштабная программа торжеств, приуроченных к важной дате, рассчитана на всю эту неделю. Сегодня стартует большой автопробег «Символ единства».

Местом для старта выбран древний Полоцк. Маршрут акции охватит 118 районных центров. На пути – много интересных остановок и встреч. В местах сожженных деревень и захоронений времен Великой Отечественной участники автопробега наведут порядок на мемориалах и отдадут дань памяти павших героям. Активисты также будут собирать обращения от людей с вопросами и предложениями. Проблемы помогут решить, а возможные инициативы – воплотить в жизнь. Акция приурочена к Году исторической памяти и символично финиширует в День народного единства.

ОНТ