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«Большой аванс в связи с ковидом» — Лукашенко назначил Пиневича министром здравоохранения

belta.by 82 0

«Большой аванс в связи с ковидом» — Лукашенко назначил Пиневича министром здравоохранения

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Дмитрия Пиневича министром здравоохранения. Об этом глава государства заявил сегодня во время встречи с коллективом 6-й городской клинической больницы Минска, передает корреспондент БЕЛТА.

Завершая встречу с коллективом медучреждения, Александр Лукашенко сообщил, что утром подписал соответствующий указ о назначении. "Большой аванс в связи с ковидом", - подчеркнул Президент.

До настоящего времени первый замминистра здравоохранения Дмитрий Пиневич исполнял обязанности министра.

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