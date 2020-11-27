«Большой аванс в связи с ковидом» — Лукашенко назначил Пиневича министром здравоохранения
belta.by 82 0
Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Дмитрия Пиневича министром здравоохранения. Об этом глава государства заявил сегодня во время встречи с коллективом 6-й городской клинической больницы Минска, передает корреспондент БЕЛТА.
Завершая встречу с коллективом медучреждения, Александр Лукашенко сообщил, что утром подписал соответствующий указ о назначении. "Большой аванс в связи с ковидом", - подчеркнул Президент.
До настоящего времени первый замминистра здравоохранения Дмитрий Пиневич исполнял обязанности министра.
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