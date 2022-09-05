Большой адронный коллайдер могут остановить из-за энергокризиса в Европе

Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) не исключает приостановки работы Большого адронного коллайдера из-за энергетического кризиса в Европе. Об этом пишет РИА Новости.

По словам главы комиссии ЦЕРН по управлению энергией Сержа Клоде, организация разрабатывает план остановки некоторых ускорителей частиц и рассматривает вопрос, как можно остановить работу коллайдера.

Клоде отметил, что специалистов ЦЕРН беспокоит стабильность энергосистемы, так как они делают все возможное, чтобы предотвратить отключение электричества в регионе.

ЦЕРН стремится сохранить Большой адронный коллайдер в рабочем состоянии и не допустить внезапного отключения, которое может вывести из строя оборудование стоимостью 4,4 миллиарда долларов, подчеркнул глава комиссии. Отмечается, что организация также уделит внимание закрытию других ускорителей, что сократит общее потребление энергии на 25 процентов.

Известно, что сейчас идут переговоры с поставщиком электроэнергии — контролируемой правительством Франции компанией Electricite de France — о том, чтобы за день получить предупреждение о необходимости снизить потребление.

Большой адронный коллайдер — ускоритель элементарных частиц, в частности протонов. Он находится на границе Франции и Швейцарии и работает с 2008 года. Длина большого кольца коллайдера — 26 659 метров.