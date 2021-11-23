Большая субботняя прямая линия

27 ноября с 9.00 до 12.00 в горисполкомах Могилева и Бобруйска, а также во всех райисполкомах Могилевской области будет проходить «прямая телефонная линия». Свои вопросы можно будет задать по телефонам:

Могилевский горисполком – (0222) 42-21-02 (Киблов Андрей Станиславович – заместитель председателя горисполкома);

Администрация Ленинского района Могилева – (0222) 72-31-38 (Поддубный Александр Николаевич – управляющий делами администрации);

Администрация Октябрьского района Могилева – (0222) 42-30-42 (Мысливец Станислав Сергеевич – первый заместитель главы администрации);

Могилевский райисполком – (0222) 42-39-28 (Алексо Александр Леонидович – заместитель председателя райисполкома);

Бобруйский горисполком – (0225) 68-00-18 (Кисель Игорь Николаевич – первый заместитель председателя горисполкома);

Администрация Ленинского района Бобруйска (0225) 76-52-33 (Гриневецкая Светлана Витальевна – управляющий делами администрации);

Администрация Первомайского района Бобруйска (0225) 77-75-17 (Одиноченко Александр Семенович – управляющий делами администрации).

Одновременно «прямую телефонную линию» в Могилевском облисполкоме будет проводить управляющий делами облисполкома – Дедков Николай Леонидович.

Курируемые вопросы: контроль за исполнением документов, работа с обращениями граждан и юридических лиц.

Номер телефона: 50-18-69.