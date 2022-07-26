XI музыкальный фестиваль «Большая бард-рыбалка» возвращается на берега Чигиринского водохранилища после двухлетнего перерыва. Захватите удочки и гитару, а хорошее настроение вам обеспечено.

Популярный фестиваль в этом году пройдет с 29 по 31 июля по традиции в Быховском районе на Чигиринском водохранилище. Свои двери для гостей и участников праздника распахнет база отдыха «Чечевичи» Могилевского металлургического завода.

Как отметили организаторы, форум продолжит свой мультикультурный формат. Гостей и участников ждут различные творческие, оздоровительные, туристические, спортивные мероприятия, конкурсы и проекты, а также многочасовая вечерняя музыкальная программа. В этом году на концертных площадках фестиваля будут проходить сольные концерты и творческие проекты с участием звезд авторской песни, известных музыкантов. Одними из ярких моментов праздника станут тематическая программа, посвященная Году исторической памяти, «Надежды маленький оркестрик…», концерт популярного российского авторского дуэта Вадима и Валерия Мищуков, музыкальный проект делегации Новосибирской области «Станция Сибирь», сольный концерт Вячеслава Малежика.

Знакомство с оригинальными технологиями и рецептурами приготовления ухи и рыбных блюд на открытом огне ждет зрителей на празднике «Кiрмаш смаку».

Представят также насыщенную программу с презентациями различных методик и техник оздоровления, многих видов массажа, технологии строительства и обустройства бани с мастер-классами по банному парению... На площадке будут организованы работа мобильных бань и парение от ведущих пармейстеров.

На большой фестивальной поляне развернутся интерактивные площадки «Ярмарка здоровья», «Город мастеров», «Мир книги и музыки», «Веселые аттракционы» и другие, будут работать многочисленные фуд-корты с продуктами питания и напитками. Гостей музыкального праздника порадуют и ставшие традиционными мероприятия: конкурс авторской песни и поэзии «Свой круг», рыболовные соревнования, открытый турнир по пляжному волейболу и самый красивый фестивальный проект – «Королева бард-рыбалки» со звездой белорусского фитнеса Натальей Новожиловой.

Гостям и участникам предложат разместиться в палаточных лагерях на территории лесного массива в шаговой доступности от главной площадки. Будет также возможность отдыха на соседних туристических базах и в близлежащих агроусадьбах.

Стоимость входного билета организаторы сохранили на прежнем уровне – Br20 за три дня посещения фестиваля.

Организаторами «Большой бард-­рыбалки» выступают Могилевский обл­исполком и Быховский райисполком, творческое объединение «Свой круг» и Дворец культуры Могилевской области.

Музыкальный фестиваль стартовал в 2010 году и за короткое время стал одной из главных визиток музыкально-­фестивальной жизни Могилевской области. Он возрождает традиции семейного туристического отдыха, объединяет дружеские и корпоративные компании. За 10 лет музыкальный форум посетили более 15 тыс. зрителей, музыкантов и артистов из 16 стран.