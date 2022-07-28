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Культура

«Большая бард-рыбалка» 2022 в цифрах

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«Большая бард-рыбалка» 2022 в цифрах

29-31 июля на Чегиринском водохранилище состоится этот ежегодный летний мультикультурный фестиваль с яркой и насыщенной музыкальной программой, творческими проектами, выставками и конкурсами.

3 дня незабываемого отдыха:  живая музыка, звезды авторской песни, шансон, рок, кантри и фолк, местная еда, развлечения для взрослых и детей!

300 участников: в фестивале участвуют артисты, музыканты, повара, народные мастера, рыбаки, банщики, художники, спортсмены и многие другие.

2 сцены – Главная и Лесная. На каждой площадке своя программа.

7 площадок: выбирайте любую для активного и полезного отдыха.

20 рублей за 3 дня фестиваля – стоимость входного билета осталась неизменной, как и два года назад.

За 10 лет музыкальный форум посетили более 15 тысяч зрителей, музыкантов и артистов из 16 стран мира: России, Литвы, Словакии, Германии, Чехии, Израиля, США, Испании, Китая и других.

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