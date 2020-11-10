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Общество

Больницы и поликлиники Могилевской области перешли на работу в условиях COVID-19

mogilevnews.by 87 0

Больницы и поликлиники Могилевской области перешли на работу в условиях COVID-19

Больницы и поликлиники Могилевской области перешли на работу в условиях COVID-19. О новой волне заболеваемости рассказала молодая инфекционист Могилевской инфекционной больницы Екатерина Якубёнок.

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