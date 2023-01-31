Болгария и Сербия начнут 1 февраля строительство газопровода между двумя странами

Официальный старт строительству газопровода между Болгарией и Сербией на болгарской территории будет дан 1 февраля. Об этом сообщает болгарское новостное агентство Novinite со ссылкой на пресс-службу болгарского лидера.

В мероприятии примут участие президенты двух стран - Румен Радев и Александр Вучич. Среди участников церемонии будут также министры энергетики обеих стран Розен Христов и Дубравка Дедович, исполнительный директор "Булгартрансгаза" Владимир Малинов.

Межсистемное газовое соединение "Болгария-Сербия" будет иметь общую протяженность около 170 км от болгарского города Нови-Искыр до города Ниш в Сербии. Проект, старт которому будет дан 1 февраля, предполагает строительство нового трубопровода протяженностью 62 км от существующей инфраструктуры "Булгартрансгаз" в городе Нови-Искыр до границы с Сербией. После завершения строительства новый трубопровод будет иметь пропускную способность 1,8 млрд кубометров в год с возможностью обратного потока.

Строительство газопровода на сербской стороне началось в феврале 2022 года.