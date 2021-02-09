Более тысячи предложений поступило на сайт Всебелорусского народного собрания

По состоянию на 8 февраля получено и обработано 1153 предложения, поступивших на сайт VI Всебелорусского народного собрания.

По регионам наибольшее количество предложений поступило из города Минска - 465 (40%), далее следуют Минская область - 156 (14%), Брестская область - 129 (11%), Гомельская - 114 (10%), Витебская - 99 (9%), Могилевская - 105 (9%) и Гродненская область - 74 предложения, или 6% от общего количества поступивших предложений.

Что касается тематики предложений, то их наибольшее количество касается темы "Государство, общество, политика" (416 предложений, или 36% от общего количества поступивших предложений). Далее следует "Жилищный фонд и жилищно-коммунальное хозяйство" (140 предложений, или 12%), там предложения в основном касаются приватизации жилых помещений, возможности выкупа арендного жилья, об изменении порядка сноса пустующих домов в сельской местности и др. На третьем месте по тематике - "Социальное и пенсионное обеспечение" (102 предложения, или 9%), в частности, это предложения о включении декретного отпуска (его части) в страховой стаж, о дополнительной поддержке семей, воспитывающих ребенка-инвалида, об изменении порядка выдачи путевок за счет бюджета пенсионерами и др.

Поступающие предложения направляются в соответствии с тематикой в рабочую группу Республиканского оргкомитета по подготовке и проведению VI Всебелорусского народного собрания, а также республиканские органы государственного управления, облисполкомы, Минский горисполком, иные организации.