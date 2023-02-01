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Более тысячи литров спиртосодержащей жидкости хранил на приусадебном участке житель Бобруйска

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Более тысячи литров спиртосодержащей жидкости хранил на приусадебном участке житель Бобруйска

Бобруйские правоохранители изъяли у местного жителя более тысячи литров спиртосодержащей жидкости, сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями УВД Бобруйского горисполкома 30 января во время проведения оперативно-разыскных мероприятий установили, что неработающий 58-летний мужчина хранил на своем приусадебном участке 207 канистр со спиртосодержащей жидкостью общим объемом более тысячи литров.

Тару с прозрачной жидкостью попросил оставить у мужчины знакомый, который обещал ему за хранение одну из канистр.

По данному факту проводится проверка.

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