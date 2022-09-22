Более тысячи бобруйчан осуществляли в январе-августе 2022 года деятельность по заявительному принципу без регистрации в качестве ИП

В январе-августе 2022 года в Бобруйске 1075 физических лиц уплатили единый налог за осуществление различных видов деятельности по заявительному принципу без регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей. Сумма единого налога, поступившая от них в бюджет, составила 384,4 тыс. рублей.

Традиционно среди видов деятельности, которые осуществляли бобруйчане, первое место занимает оказание парикмахерских и косметических услуг, услуг по маникюру и педикюру. Эти услуги оказывали 333 человека или 31 % от числа самозанятых.

Также жители города занимались следующими видами деятельности:

– 170 бобруйчан оказывали услуги репетитора;

– 164 человека продавали на торговых местах и (или) в иных установленных местах продукцию цветоводства, декоративные растения, их семена и рассаду, животных (за исключением котят и щенков), хлебобулочные и кондитерские изделия, готовую кулинарную продукцию, изготовленную этими физическими лицами;

– 92 человека реализовывали котят и щенков при условии содержания домашнего животного (кошки, собаки);

– 64 человека ремонтировали швейные, трикотажные изделия и головные уборы, часы, обувь, занимались производством одежды и обуви из материалов заказчика.

Кроме того, бобруйчане занимались выполнением штукатурных, малярных, стекольных работ, работ по устройству покрытий пола и облицовке стен, оклеиванием стен обоями, приготовлением пищи в домашних хозяйствах граждан, фотосъемкой, изготовлением фотографий, видеосъемкой событий, предоставлением услуг тамады, музыкально-развлекательным обслуживанием торжеств, деятельностью, связанной с поздравлением, ремонтом, техническим обслуживанием компьютеров и периферийного оборудования, сборкой мебели и многими другими видами деятельности, предусмотренными пунктом 3 статьи 337 Налогового кодекса Республики Беларусь.

Следует напомнить, что для осуществления такой деятельности физическим лицам необходимо стать на учет в налоговой инспекции (если физическое лицо не состоит на учете и не имеет учетного номера плательщика (УНП)), а также не позднее дня, предшествующего дню начала ее осуществления, подать в налоговый орган письменное уведомление или уведомление через личный кабинет плательщика и уплатить соответствующую сумму единого налога.

Более подробную информацию по вопросам уплаты единого налога граждане могут получить на сайте МНС http://www.nalog.gov.by в разделе «Физическим лицам», в налоговой инспекции, а также в Контакт-центре МНС по телефону 189 или 8(017) 229-79-79.

Инспекция МНС Республики Беларусь г. Бобруйску