Более трети жителей Бобруйска получили первый компонент вакцины против COVID-19
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Около 37% жителей Бобруйска привились от COVID-19. Об этом корреспонденту «БЖ» рассказала врач-эпидемиолог, заведующий отделом эпидемиологии УЗ «Бобруйский зональный центр гигиены и эпидемиологии» Виктория Богданович.
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