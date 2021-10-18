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COVID-19

Более трети жителей Бобруйска получили первый компонент вакцины против COVID-19

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Около 37% жителей Бобруйска привились от COVID-19. Об этом корреспонденту «БЖ» рассказала врач-эпидемиолог, заведующий отделом эпидемиологии УЗ «Бобруйский зональный центр гигиены и эпидемиологии» Виктория Богданович.

/Дополняется/.

 

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