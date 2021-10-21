Более трети жителей Бобруйска и района получили первый компонент вакцины против COVID-19

Более 38% жителей Бобруйска и бобруйского района получили первый компонент вакцины от COVID-19. Об этом корреспонденту «БЖ» рассказала врач-эпидемиолог, заведующий отделом эпидемиологии УЗ «Бобруйский зональный центр гигиены и эпидемиологии» Виктория Богданович:

– В настоящее время в городе Бобруйске и Бобруйском районе продолжается вакцинация против инфекции COVID-19. По состоянию на сегодняшний день привито более 38% от населения города и района, – продолжила врач-эпидемиолог. На текущий день в городе Бобруйске есть две вакцины против COVID-19 это: Гам-Код-Вак («Спутник V)» производства Российской Федерации и Спутник «Лайт» это однокомпонентная вакцина, которой прививают молодых людей от 18 лет и старше, ранее переболевших либо вакцинированных более 9 месяцев назад. Кроме вакцинации необходимыми мерами профилактики по-прежнему остаются ношение маски (соблюдение обязательного масочного режима) в общественных местах, соблюдение социального дистанцирования (больше, чем 1-1,5 метра друг от друга) и использование антисептика, гигиена рук в целом.

Виктор ЧАБАН. Фото автора.