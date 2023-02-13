Более трети случаев бешенства в 2022 году среди животных приходится на Могилевскую область

Ежегодно в организации здравоохранения Могилевской области в связи с покусами животными обращается около 3000 человек. В 2022 году пострадало 2947 человек, больше чем в 2021-ом на 66 человек, в основном вследствие увеличения контактов с безнадзорными животными. Более половины обратившихся нуждаются в госпитализации и введении кроме вакцины антирабического иммуноглобулина.

- Ежегодно по области около трети обратившихся страдают после контакта с безнадзорными животными, - отметила врач-эпидемиолог отделения особо опасных инфекций Могилевского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Наталья Морозова. - В 2022 году в Горецком - 41,3%, в Кличесвком – 42,9%, в Краснопольском – 39,4%, в Славгородском – 37%, в Осиповичском – 51%.

Основным резервуаром вируса бешенства в природе являются волки, лисицы, енотовидные собаки. В структуре заболеваемости среди животных в Могилевской области, как и в предыдущие годы, превалировали лисицы, на долю которых в 2022 году приходилось более 46% от всех зарегистрированных случаев. В минувшем году выросла доля енотовидных собак до 20%, на КРС пришлось 13%. По данным ветеринарной службы, более трети от всех зарегистрированных в 2022 году случаев бешенства среди животных по республике приходится на Могилевскую область (84 случая из 260).

- При желании спасти безнадзорное животное необходимо доставить его к ветеринарному врачу для осмотра и профилактической вакцинации антирабической вакциной, содержать изолировано, ограничить круг общения, при уходе за ним применять средства защиты рук в течение не менее 30 дней. Проявляя заботу о бездомных животных, помните о профилактике бешенства, - резюмировала специалист.

Справочно

Основным источником инфекции для человека являются собаки и кошки, в первую очередь – безнадзорные, а из диких животных – лисы, енотовидные собаки, еноты. Возможно заражение человека и от других животных – коров, овец, коз, свиней, лошадей, крыс, ежей, летучих мышей и др.

Вирус бешенства передается не только через укус. Передача инфекции может произойти в случае непосредственного контакта слюны инфицированного животного со слизистыми оболочками, ранами, царапинами на коже человека.

Изменение поведения животного является одним из основных признаков бешенства, но не все больные животные агрессивны. У разных видов могут наблюдаться различные клинические признаки. У домашних чаще всего наблюдается буйная форма бешенства - они становятся агрессивными к людям и другим животным, стремятся убежать из дома и погибают. Больные дикие животные теряют инстинкт самосохранения, у них наблюдается полная потеря чувства страха животного перед человеком. Животные обычно покидают свои угодья и начинают бесцельно бродить.

Прививка является единственным лечебно-профилактическим средством против бешенства. Чем раньше начат курс вакцинации, тем вероятнее благополучный исход. Ни в коем случае не следует отказываться от назначенного лечения и самовольно прерывать его – это может привести к трагическим последствиям.

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