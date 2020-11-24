Более трех тысяч квартир построено в Могилевской области за 10 месяцев

За 10 месяцев текущего года в Могилевской области организациями всех форм собственности построено 3151 новых квартир. Введено в эксплуатацию 251,4 тысячи кв. метров общей жилплощади, сообщили в Главном статуправлении региона.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 107,9 тыс. квадратных метров общей площади, или 42,9% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий (с использованием государственной поддержки построено 95,8 тыс. квадратных метров).

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 49 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 19,5% от общего ввода по области.