Более миллиона отдыхающих. Эксперт о востребованности здравниц Беларуси

О показателях деятельности санаторно-курортных и оздоровительных организаций Беларуси в проекте "Страна говорит" на YouTube-канале БЕЛТА рассказал заместитель директора Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Александр Цай.

Этот год был успешным для системы санаторно-курортных и оздоровительных организаций Беларуси. По словам Александра Цая, по всем показателям работы белорусские здравницы обеспечили прирост относительно прошлого года, а по некоторым показателям даже превысили уровень допандемийного периода. "В летний период средняя заполняемость санаториев держалась на уровне 85-90%. Фактически это уровень 2019 года, в который мы достигли цифры 1 млн 389 тыс. отдыхающих", – подчеркнул он.

Александр Цай обратил внимание, что прирост произошел не только по критерию заполняемости здравниц, но и по выручке. "В этом году у нас будет Br803 млн общая выручка санаторно-курортных и оздоровительных организаций от реализации лечебно-оздоровительных услуг. В 2019 году выручка была Br666 млн", – сказал эксперт.

Он также рассказал, что с 2020 года белорусские санатории ориентируются в основном на внутренний рынок. "Все санаторно-курортные организации и мы старались максимально осветить те услуги, что оказываются нашими санаториями. Санаторно-курортные организации сегодня – это полноценные лечебно-оздоровительные комплексы с высококвалифицированным медицинским персоналом, с приемлемым уровнем цен, широким перечнем медицинских, диагностических и дополнительных услуг, с качественным питанием и местом расположения, которое исходит преимущественно из лечебных природных факторов. Все это было доведено до населения, разработаны программы с различными сроками пребывания", – заметил Александр Цай.

Санатории предлагают услуги от тура выходного дня до полноценных лечебных программ, рассчитанных на 14, 18, 21 день и даже более, необходимых для достижения медицинской эффективности. "Работа, которая была проделана за два года, дала максимально положительный результат. Мы можем констатировать, что по итогам этого года впервые численность граждан, которые приобрели путевки через самостоятельную реализацию без использования средств бюджетного финансирования, превысит 600 тыс. человек, а именно порядка 622 тыс. отдыхающих. В 2019 году их число составляло 595 тыс.", – резюмировал Александр Цай.

Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.

По материалам belta.by.