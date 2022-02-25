Более чем на 70% увеличилось число наркопотребителей, взятых под наблюдение в Могилевской области в 2021 году

За 2021 год наркологической службой Могилевской области взято под наблюдение 231 наркопотребитель (за 2020 год – 135), снято с диспансерного учета по улучшению 46 потребителей наркотических средств (13,5% от состоящих под наблюдением). По состоянию на начало текущего года под наблюдением наркологической службы области состоит 644 потребителя наркотических средств.

- Наибольшее количество наркопотребителей, состоящих под наблюдением наркологической службы, в Бобруйске (374), Могилеве (126) и Осиповичах (54), - рассказали в Могилевском областном наркологическом диспансере. - Социальный портрет наркопотребителя Могилевской области: мужчина, возраст 30-50 лет, городской житель, ранее судим, образование среднее или средне-специальное, не женат, не работающий.

В 2021 году в области пролечено стационарно 65 потребителей наркотиков; амбулаторно - 29. Под принудительным амбулаторным наблюдением находится 29 наркопотребителей.

Для быстрого выявления наркотиков в организме существуют экспресс-тесты, которые можно приобрести в аптечной сети (без обращения в наркологическую службу).

- Важно вовремя суметь убедить человека обратиться за помощью к специалистам, - отметили в Могилевском областном наркологическом диспансере. - В настоящее время есть возможность проконсультироваться и, при необходимости, пройти лечение, анонимно (т.е. без взятия на наркологический учет).

Медицинская помощь наркопотребителям в Могилевской области оказывается на районном и областном уровнях. В каждом районе, в каждой центральной районной больнице имеется должность врача-психиатра-нарколога. В Бобруйске помощь оказывается наркологическом диспансере Бобруйской центральной больницы. В Могилеве - в областном наркологическом диспансере. Также в областном центре на базе облнаркодиспансера, областной психиатрической больницы функционирует Центр реабилитации зависимых лиц. Стационарный этап реабилитации проводится на базе наркологического отделения областной психиатрической больницы и по продолжительности составляет 28 дней. После прохождения медико-социальной реабилитации в стационарных условиях пациент может продолжить реабилитационные мероприятия в амбулаторных условиях на базе отделения дневного пребывания наркологического диспансера.

Также, в области сформирована служба по оказанию психолого-психотерапевтической помощи наркозависимым, проводятся встречи в сообществе «Анонимные наркоманы».

- C 21 февраля по 4 марта 2022 года на территории Могилевской области проводится областная межведомственная профилактическая акция «Вместе против наркотиков», - отметили в отделе общественного здоровья Могилевского облЦГЭиОЗ. – Цель – объединить административные и социально-общественные ресурсы для повышения эффективности работы по профилактике потребления (распространения) наркотических средств, курительных смесей среди несовершеннолетних. В период проведения акции будет организована масштабная информационная кампания (распространение тематических листовок, лектории с демонстрацией видеофильмов в школах и вузах, прямые телефонные линии в учреждениях здравоохранения, круглые столы и диспут-клубы для подростков, состоящих на учете в ИДН). Проводится и индивидуальная работа с подростками в виде бесед-предупреждений «Не отнимай у себя завтра».

В рамках акции «Молодежь против наркотиков» в учреждениях образования области проходят обучающие семинары, тренинги и практические занятия для педагогов и законных представителей обучающихся по тактике выявления подростков, находящихся в состоянии наркотического опьянения, потребляющих наркотические, психотропные вещества и их аналоги.

Справочно:

1 марта − международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом. Генеральная Ассамблея ООН в 1987 году провозгласила этот день, определив тем самым всю важность проблемы и проявив свою решимость расширять международное сотрудничество для достижения цели − мирового сообщества, свободного от наркомании.

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