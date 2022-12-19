Более Br91 тыс. собрали в Могилевской области во время телемарафона "Согреем детские сердца", который проходил в прямом эфире телеканала "Беларусь 4 Могилев". Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала директор Могилевского областного отделения Белорусского детского фонда Ирина Фисюк.

"В этом году мы провели восьмой по счету телемарафон. И за шесть часов прямого эфира мы смогли собрать более Br91 тыс. Для нас это приятная и неожиданная сумма, - рассказала она. - Приятно отметить, что с каждым годом все больше людей присоединяется к нашей акции, к телемарафону. И мы видим результат: в этот раз смогли собрать денег больше, чем в прошлом году. Тогда было собрано около Br68 тыс.".

Всего в студии во время телемарафона побывали более 60 человек. Это представители предприятий и организаций, общественных объединений, учреждений образования, бизнеса и неравнодушные жители региона.

"Собранные денежные средства будут направлены на приобретение интерактивного оборудования для занятий с детьми, которые обучаются в Могилевском областном центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации и Бобруйской специальной школе-интернате для детей с нарушениями слуха. Кроме этого, будет оказана адресная помощь детям-инвалидам", - рассказала Ирина Фисюк.

Организаторами телемарафона выступили Могилевское областное отделение Белорусского детского фонда, телерадиокомпания "Могилев" при поддержке областного исполнительного комитета.