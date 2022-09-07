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Более Br175 тыс. уплатит перевозчик такси после внеплановой проверки в Могилевском районе

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Более Br175 тыс. уплатит перевозчик такси после внеплановой проверки в Могилевском районе

Более Br175 тыс. уплатит в бюджет перевозчик такси после внеплановой проверки налоговой инспекции. Об этом сообщили в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области.

При проведении инспекцией МНС по Могилевскому району внеплановой проверки коммерческой организации, осуществлявшей деятельность такси, установлены нарушения налогового законодательства. Так, принятая в 2019-2021 годах наличная выручка от оказания услуг по перевозке пассажиров оставалась в распоряжении работников организации в виде дополнительного дохода, при этом подоходный налог с физических лиц организацией из этих сумм не удерживался и не уплачивался в бюджет.

 

 

Всего по результатам проверки предъявлены к уплате налоги и пени в сумме Br175,6 тыс., в том числе Br147 тыс. подоходного налога с физлиц. За нарушения, установленные в ходе проверки, организация привлечена к административной ответственности в виде штрафа на Br59,4 тыс.

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