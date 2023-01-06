Более Br1,3 млрд планируется направить на развитие Могилевской области в 2023 году

В 2023 году на развитие Могилевской области планируется направить более Br1,3 млрд. Об этом сообщил председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко во время встречи с активом региона.

Как отметил Анатолий Исаченко, несмотря на все внешние вызовы, санкции и угрозы, наше государство остается социально ориентированным. "Более того, значительно увеличен размер бюджетных средств, направляемых на создание комфортных и благоприятных условий для жизни людей. Наша главная цель работы в текущем году - обеспечение социальной стабильности в обществе и рост благосостояния граждан за счет качественного роста экономики. В региональном развитии приоритетами, определенными главой государства и правительством, стали жилье, комфортная среда, дороги, - отметил во время выступления губернатор. - Госпрограммы являются мощным бюджетным рычагом развития экономики. В текущем году на развитие Могилевской области по реализуемым программам планируется направить более Br1,3 млрд".

По словам губернатора Могилевской области, фактически уже дан старт новому инвестциклу. Финансирование проектов региональной инвестиционной программы увеличится в 4 раза по сравнению с прошлым годом. "Деньги есть, их нужно грамотно использовать", - подчеркнул Анатолий Исаченко.

Участниками встречи в Могилевском облисполкоме стали более 400 человек: члены Совета Республики, депутаты Палаты представителей Национального собрания, депутаты областного, городских и районных Советов депутатов, представители горрайисполкомов, руководители предприятий и учреждений, общественных объединений.

По материалам belta.by.