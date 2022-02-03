Более Br10 млн направлено на ремонт учреждений образования Могилевской области в 2021 году

В Могилевской области на ремонт учреждений образования в 2021 году было затрачено более Br10 млн. Об этом во время итоговой коллегии главного управления по образованию Могилевского облисполкома сообщил начальник главного управления Андрей Заблоцкий, передает корреспондент БЕЛТА.

"На проведение ремонтных работ в учреждениях образования области в прошлом году было направлено почти Br10 млн. Кроме средств бюджета активно привлекались средства от приносящей доходы деятельности, шефская и спонсорская помощь, ориентировочная сумма которых составила более Br2 млн, - сказал он. - Капитальные ремонты зданий проведены в пяти учреждениях образования, двух спортивных залах. Во время текущего ремонта отремонтированы кровли в 13 учреждениях образования, еще в 4 учреждениях провели частичный ремонт фасадов".

В прошедшем году достижения учреждений образования, педагогов и учащихся Могилевской области были отмечены на республиканском и международном уровнях. На международных олимпиадах школьники завоевали три медали: выпускник Могилевского государственного областного лицея №3 Леонид Полховский удостоен бронзовой медали на Европейской географической олимпиаде и серебряной медали на международной олимпиаде по наукам о Земле. Учащийся 10-го класса гимназии №2 Бобруйска Глеб Боровой получил серебряную медаль на международной олимпиаде в Баку по физике, химии и математике. По итогам республиканских олимпиад по учебным предметам учащиеся Могилевской области получили 81 диплом, а это 4-е место среди областей. Весомые достижения учащихся и педагогов региона отмечены в республиканском конкурсе "Агромастерство", где дипломы I степени получили учащиеся Кличевского и Жиличского колледжей. Команда учреждений профессионально-технического и среднего специального образования области завоевала 26 призовых мест на заключительном этапе республиканского смотра инновационного и технического творчества, заняв 3-е место в общекомандном зачете. В республиканском конкурсе по стандартам WorldSkills в компетенции "электромонтаж" учащиеся Могилевского профессионального электротехнического колледжа завоевали дипломы I и II степени. По результатам Евразийского чемпионата (WorldSkills Russia) учащиеся Могилевского государственного технологического и Могилевского профессионального электротехнического колледжей награждены серебряными медалями в компетенциях "кондитерское дело" и "электромонтаж".

"Могилевский областной исполнительный комитет уделяет особое внимание социальной поддержке одаренных учащихся и педагогов. Специальными премиями облисполкома в 2021 году награждены 80 педагогов и 81 учащийся. На эти цели было затрачено почти Br80 тыс.", - отметил Андрей Заблоцкий.

Сфера образования региона за прошлый год пополнилась новыми объектами: введены в эксплуатацию школа на 1020 мест и учреждение дошкольного образования на 240 мест в Бобруйске, в Могилеве появился детский сад на 200 мест, созданный по передовым европейским технологиям - он разместился в микрорайоне Спутник. Были созданы два жилых дома для семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - по одному в Могилеве и Славгородском районе. В текущем году планируется завершить строительство детского сада на 50 мест в Шклове.

В 2021 году для подвоза детей в сельской местности до места учебы и обратно было приобретено 20 школьных автобусов. В 2022 году планируется обновить школьный автобусный парк на 39 единиц.

Один из важнейших аспектов развития сферы образования - компетентные кадры. "В 2021 году для работы в учреждениях образования области направлено 519 молодых специалистов, обучавшихся на педагогических специальностях. При этом около 40% выпускников получили свое первое рабочее место в учреждениях образования, расположенных в сельской местности, - добавил Андрей Заблоцкий. - Регионам нужно активнее использовать возможность целевого обучения, которое является гарантом долгосрочного закрепления молодых специалистов, особенно в сельской местности".

Подводя итоги работы, Андрей Заблоцкий отметил, что система образования Могилевской области стабильно работает, выполняя поставленные перед ней задачи. В этом году необходимо не снижать темп, достигать поставленных показателей, прорабатывать и решать проблемные моменты.

Завершилась итоговая коллегия награждением лучших учреждений образования по итогам работы в 2021 году.