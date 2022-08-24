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Экономика

Более Br1 млрд поступило за 7 месяцев в консолидированный бюджет Могилевской области

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Более Br1 млрд поступило за 7 месяцев в консолидированный бюджет Могилевской области

Более Br1 млрд поступило за 7 месяцев в консолидированный бюджет Могилевской области. Об этом сообщили в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области.

Доходы бюджета по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на Br28,7 млн, или на 2,9% в фактическом исчислении. Наибольшие суммы сформированы подоходным налогом - Br393,4 млн, или 38,6%, налогом на добавленную стоимость - Br193,9 млн, или 19%, налогом на прибыль - Br108,9 млн, или 10,7%.

В десятку лидеров в формировании бюджета региона вошли РУП "Могилевэнерго", ООО "Кронохем", Климовичский ЛВЗ, ЗАО "Бобруйский бровар", филиал ООО "Евроторг" в Могилеве, Могилевский филиал РУП "Белтелеком", ЗАО "Завод полимерных труб", РУП "Могилевоблгаз", СООО "Оазис Груп", Могилевский завод лифтового машиностроения. Удельный вес их платежей составил 20,1% общих поступлений.

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