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Происшествия

Более Br1,8 тыс. взыскано с жителя Глуска, который жег траву на участке и огонь перекинулся на складские помещения сельхозпредприятия

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Более Br1,8 тыс. взыскано с жителя Глуска, который жег траву на участке и огонь перекинулся на складские помещения сельхозпредприятия

По иску прокуратуры Глусского района в пользу ОАО «Заря Коммуны» с местного жителя взыскан причиненный хозяйству ущерб в сумме свыше 1850 рублей.

Установлено, что при сжигании сухой растительности на земельном участке в аг.Застенок Устерхи, принадлежащем его родственнице, для его последующей разработки и посадки плодоовощных культу, мужчина нарушил правила пожарной безопасности. Это повлекло неконтролируемое распространение огня в сторону складских помещений предприятия. В итоге произошло возгорание хозяйственной постройки и повреждение ее кровли. Очаг возгорания от места поджога распространялся в направлении складских помещений в присутствии ответчика, который не принял мер к его тушению, - рассказали в прокуратуре Могилевской области.

В добровольном порядке ущерб, причиненный сельхозпредприятию, нарушитель не возместил. По результатам проверки прокурор Глусского района в интересах предприятия направил в суд исковое заявление о взыскании с виновника стоимости поврежденного имущества. Решением суда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Mogilevnews 

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