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Здоровье

Более 90% лиц, у которых с момента вакцинации против COVID-19 прошло 6 и более месяцев, получили бустерную дозу в Могилевской области

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Более 90% лиц, у которых с момента вакцинации против COVID-19 прошло 6 и более месяцев, получили бустерную дозу в Могилевской области

По состоянию на 22 февраля законченный курс первичной вакцинации прошли 702 тысячи человек (почти 73% населения), из них более 22 тысяч - дети. Первым бустером охвачены 635 тысяч человек (более 90% лиц, у которых с момента последней вакцинации прошло 6 и более месяцев). С начала года в регионе начата кампания второй бустерной вакцинации, которую уже получили 140 тысяч человек. Об этом сообщили в Могилевском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Для первичной вакцинации в Могилевской области доступны: «Спутник Лайт» и «Гам-Ковид-Вак» I и II компоненты (пр-во РФ), а также «Sinopharm» (пр-во КНР). Для проведения бустерной: «Спутник Лайт», «Гам-Ковид-Вак» I и II компоненты, «Sinopharm», а также «Соберана плюс СТ» (пр-во Республика Куба).

- Что касается коронавирусной инфекции, ситуация вполне стабильная и контролируемая, показатель заболеваемости на уровне предыдущей недели. А благодаря проводимой кампании иммунизации населения против COVID-19,  в лечении в стационаре нуждаются единицы, - отметил завотделом эпидемиологии Могилевского облЦГЭиОЗ Максим Сакович.

По материалам mogilevnews.by.

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