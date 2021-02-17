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Более 90 дошкольных учреждений на 21 тыс. мест планируется построить до конца пятилетки

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Более 90 дошкольных учреждений на 21 тыс. мест планируется построить до конца пятилетки

До конца 2025 года запланировано построить более 90 дошкольных учреждений на 21 тыс. мест. Об этом заявил сегодня заместитель премьер-министра Игорь Петришенко на итоговой коллегии Министерства образования.

Задачи системы образования определены в государственной программе "Образование и молодежная политика" на 2021-2025 годы.

"В системе дошкольного образования одна из главных задач - его доступность. В течение последних пяти лет мы практически решили проблему с обеспеченностью детей местами в дошкольных учреждениях. За это время в регионах построено более 70 детских садов на 14 тыс. мест. Еще остались единичные районы с интенсивной жилой застройкой, где пока актуален вопрос шаговой доступности детских садов. В дальнейшем будет продолжено интенсивное строительство детских садов и до конца 2025 года запланировано построить более 90 дошкольных учреждений на 21 тыс. мест. Большинство из них в Минске и Минской области", - рассказал Игорь Петришенко.

По его словам, при возведении садов важно учитывать не только текущий момент, но и видеть работу этого сада в перспективе, ведь вкладываются немалые бюджетные средства, а значит и отдача, эффективность работы детсада должна быть соответствующей. "Необходимо рассматривать различные варианты, в том числе открытие семейных детских садов, размещение учреждений или отдельных групп на первых этажах жилых зданий. Есть соответствующие положительные примеры по таким детским садам. Нужно активнее привлекать инвесторов к строительству дошкольных учреждений", - подчеркнул заместитель премьер-министра.

Игорь Петришенко также остановился на вопросе модернизации детсадов и оснащении их современным оборудованием. Он отметил, что нужно обеспечить в регионах разработку и реализацию планов модернизации и оснащения оборудованием на текущую пятилетку. "Также я считаю, что детские сады, как и школы, должны проходить комиссионную проверку к началу учебного года по единым требованиям. В этой связи необходимо проработать вопрос о приемке детсадов по правилам, аналогичным для школ", - сказал заместитель премьер-министра.

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