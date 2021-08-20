Более 9 600 рублей перечислила мошенникам жительница Бобруйска

Жительница Бобруйска перечислила мошенникам более 9 600 рублей. Как сообщил начальник управления уголовного розыска УВД Могилевского облисполкома Алексей Щербаков, женщина интересовалась криптовалютой и дополнительным заработком, и иногда оставляла заявки в различных социальных сетях для бесплатного прохождения тренингов по работе в сети.

- На ее заявку отреагировали мошенники, которые под видом брокеров предложили зарегистрироваться на биржевой платформе для участия в торгах. Женщина попалась на уловки мошенников и стала активно выполнять их указания, перечислив на указанные последними счета более 9 600 рублей, - рассказал Алексей Щербаков.

Получив деньги, злоумышленники перестали выходить на связь.